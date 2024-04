Brightburn: Syn ciemności - kontynuacja prawdopodobnie nigdy nie powstanie. James Gunn wyjaśnia powody

Źródło: Sony

W 2019 roku w kinach zagościła produkcja Brightburn: Syn ciemności, która brała na tapet popularny w ostatnich latach w świecie superbohaterskim motyw: "Co by było, gdyby Superman był zły." Produkcja, której producentem był James Gunn, została średnio przyjęta zarówno przez krytyków, jak i fanów. Niektórzy jednak mieli nadzieję na to, że powstanie druga część filmu Davida Yarovesky'ego, który to reżyserował na podstawie scenariusza Briana i Marka Gunna.

James Gunn studzi jednak oczekiwania fanów i wskazuje, że druga część prawdopodobnie nigdy nie powstanie:

Rozmawialiśmy o tym już wcześniej, ale jestem w posiadaniu tylko połowy praw, więc to mało prawdopodobne, że dwójka kiedykolwiek powstanie. [...] Nie ma na to planów na tę chwilę.

Brightburn: Syn ciemności - fabuła

Brightburn: Syn ciemności opowiada historię dziecka z innej planety, którgo statek kosmiczny rozbija się na Ziemi niedaleko farmy poczciwego małżeństwa. Film odpowiada na pytanie: co by było, gdyby to dziecko nie zostało superbohaterem ludzkości, tylko czymś przerażającym?