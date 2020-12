Bruce Wayne jako Mroczny Detektyw walczy z nowymi złoczyńcami. Oto Gotham w stanie wojny

DC

W świecie DC w przyszłym miesiącu rozpocznie się szeroko zakrojony event Future State. Choć zobaczymy w nim zupełnie nową wersję Batmana (najprawdopodobniej zostanie nim Luke Fox), swoje piętno na wydarzeniach odciśnie także uznawany za zmarłego Bruce Wayne. Wróci on do Gotham City znajdującego się w szponach potężnej organizacji złoczyńców znanej jako The Magistrate.

To właśnie ta grupa przejmie władzę w mieście, zakazując w nim jakiejkolwiek działalności mścicieli. Wayne zda sobie sprawę, że musi przyjąć nową tożsamość - Mrocznego Detektywa, walczącego z antagonistami w ukryciu. Teraz do sieci trafiły pierwsze plansze z komiksu Dark Detective #1; spójrzcie sami:

Future State: Dark Detective #1 - plansze

Z opisów serii wynika, że walkę z The Magistrate podejmą także nieskorumpowani funkcjonariusze policji Gotham, jak i ukrywający się herosi z nowym Batmanem na czele. Ujawniono również, że w mieście raz jeszcze da o sobie znać Cole Cash aka Grifter.

Za scenariusz serii odpowiada Mariko Tamaki, natomiast autorem ilustracji jest Dan Mora. Pierwszy zeszyt ukaże się w USA 12 stycznia.