Bruce Willis podpisał kontrakt na trzy nowe filmy ze studiem Emmett/Furla

Źródło: materiały prasowe

Bruce Willis przedłużył swoją współpracę z wytwórnią Emmett/Furla Oasis o trzy nadchodzące filmy, a zatem łącznie będzie to już dwadzieścia wspólnych projektów firmy i aktora. Pierwszym ma być Out of Death, w którym wystąpi także Jaime King. Film opowie historię autostopowiczki, która jest przypadkowym świadkiem zbrodni. Ucieka przez las, gdzie spotyka emerytowanego leśnego strażnika i błaga go o pomoc. Reżyserem jest Mike Burns, zaś scenariusz napisał Bill Lawrence.

Drugi obraz zatytułowany jest Run of the Hitman, a w nim pewien najemnik zmierzy się ze skorumpowanymi politykami, którzy chcą przejąć kontrolę nad grupą innych najemników i wykorzystać ich. Scenariusz napisali Stephen Cyrus Sepher i Billy Jay, zaś reżyserem najprawdopodobniej również zostanie Mike Burns.

Trzeci film to Killing Field - historia kobiety, która samotnie zamieszkuje dom na farmie. Pewnego dnia jej spokojne życie zakłóca policjant i dwóch kryminalistów. Film będzie sprzedawany podczas Virtual Cannes Film Market.

Jak mówi Emmett:



Nie mógłbym być bardziej podekscytowany kontynuowaniem współpracy z Brucem przy kolejnych trzech filmach.