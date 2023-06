Twórca X-Menów odniesie się do zarzutów o nadużycia seksualne. Opowie swoją historie w nowym filmie

foto. materiał prasowy

Bryan Singer był niegdyś jednym z najbardziej pożądanych amerykańskich reżyserów. To on zainicjował trend tworzenia ekranizacji komiksów, stając się wybitnym twórcą młodego pokolenia. W 2017 roku rozpoczął się gorszy dla Singera okres, kiedy to studio zadecydowało o jego zwolnieniu z produkcji Bohemian Rhapsody. Jednak dopiero 2019 przyniósł skazę na jego dobre imię. Kariera Singera została pogrążona przez doniesienia o napaści seksualnej jakiej miał się dopuścić na czterech nieletnich. Choć reżyser kategorycznie zaprzeczał, że doszło do takich sytuacji, publikacja na portalu Atlantic zepchnęła filmowca ze szczytu marzeń na samo dno.

Bryan Singer – film dokumentalny

Choć reżyser na pierwszy rzut oka usunął się w cień, źródła donoszą, że pracuje potajemnie nad kilkoma projektami. Jednym z nich jest film dokumentalny, w którym odniesie się on do zarzucanych mu czynów, przedstawiając „swoje zmagania”. Filmowiec ma zamiar w danej formie przekazu opowiedzieć o swojej próbie wskrzeszenia kariery. Variety informuje, że Singer samodzielnie finansuje tę produkcję.

Inne projekty, które ma w zanadrzu to trzy fabuły osadzone w Izraelu. Jeden z filmów rozgrywać się będzie w latach 70. Singer nowymi produkcjami zamierza powrócić do niskobudżetowych autorskich korzeni. Na ten moment filmowiec pracuje bez agenta, ale odbył już rozmowę z potencjalnymi inwestorami w sprawie wsparcia filmów. Budżet to 10 milionów dolarów na jedną produkcję.

Z kolei następne źródło donosi, że Singer tworzy filmy dokumentalne o Gregorym Louganisie - złotym medaliście Letnich Igrzysk Olimpijskich 1984 i 1988, a także o działaczu LGBT, który pokonał przeciwności losu.

Na ten moment nie są znane szczegóły premier nowych filmów Singera.