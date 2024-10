Bryce Dallas Howard nakręci nowy film dla Lionsgate. Jak brzmi tytuł?

fot. Universal Pictures

Większość może kojarzyć Bryce Dallas Howard z jej występów aktorskich, m.in. w drugiej trylogii serii Park Jurajski, ale warto mieć na uwadze, że aktorka od jakiegoś czasu para się również reżyserią. W swojej karierze stworzyła już kilka teledysków, filmów dokumentalnych, a także odcinków do popularnych seriali ze świata Gwiezdnych Wojen - The Mandalorian, Księga Boby Fetta, czy czekające jeszcze na premierę Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków.

Bryce Dallas Howard nakręci nowy film dla Lionsgate

Deadline informuje o kolejnym projekcie reżyserki. Tym razem nie będzie to serial, a produkcja pełnometrażowa o tytule All Of Her. Projekt ma powstać dla Lionsgate, które jest zachwycone pomysłem na film. Sarah Streicher napisała scenariusz, który powstał na podstawie pomysłu Colina Trevorrowa i jej samej.

Nathan Kahane, prezydent Lionsgate, powiedział:

Ten film ma w sobie wszystko - pomysł gwarantujący rozrywkę, niesamowitą rolę dla głównej aktorki i niezwykły talent stojący za tym wszystkim z Bryce Dallas Howard jako reżyserką. Nie możemy się doczekać, żeby zacząć pracę.

Obecnie trwają poszukiwania odtwórczyni głównej bohaterki. Rzekomo aktorka musi być gotowa na wcielenie się w więcej niż jedną rolę. Więcej szczegółów nie podano.