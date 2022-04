Call of Duty: Modern Warfare 2 już oficjalnie. Teaser zapowiada nową odsłonę serii

fot. Activision

Na oficjalnym profilu marki Call of Duty na Twitterze ujawniono tytuł i logo nowej odsłony tej popularnej serii. Krótki materiał wideo zdradza, że będzie to Call of Duty: Modern Warfare 2, czyli... kontynuacja gry z 2019 roku, która z kolei była rebootem produkcji z 2007 roku. Tak, zdecydowanie można się w tym nieco pogubić.

Szczegóły na temat fabuły, czasu i miejsca akcji są trzymane w tajemnicy. Redaktorzy serwisu VGC zdradzają jednak, że kampania MW2 ma skupić się na walce z kolumbijskimi kartelami narkotykowymi. Są to nieoficjalne informacje, tak więc radzimy podchodzić do nich z pewnym dystansem i czekać na pełny zwiastun. Niestety na ten moment nie wiadomo, kiedy dowiemy się czegoś więcej.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1519724521133121536

