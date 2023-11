Call of Duty: Modern Warfare III - zwiastun premierowy. Kampanię fabularną możecie ograć już teraz

fot. Activision

Reklama

Choć do premiery Call of Duty: Modern Warfare III zostało jeszcze kilka dni, to osoby, które zamówiły grę w przedsprzedaży, otrzymały dostęp do fabularnej kampanii już 2 listopada. Z tej okazji do sieci wypuszczono również nowy, premierowy zwiastun trybu dla jednego gracza. Materiał jest krótki i trwa zaledwie 30 sekund, ale z pewnością to wystarczy, by zachęcić fanów marki do sięgnięcia po nową odsłonę.

Przypomnijmy, że fabuła Modern Warfare 3 skupia się na grupie Task Force 141 i jej zmaganiach z ultranacjonalistą, Vladimirem Makarovem. Przedstawione w grze wydarzenia są bezpośrednią kontynuacją historii z poprzedniej odsłony, Modern Warfare II.

Call of Duty: Modern Warfare III - premierowy zwiastun kampanii fabularnej

Cała zawartość, czyli poza kampanią również tryb wieloosobowy i Modern Warfare Zombies, zadebiutuje już 10 listopada. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.