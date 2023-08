Call of Duty - zwiastun gry wygląda lepiej niż cokolwiek, co nakręcił Steven Spielberg? Kontrowersyjna wypowiedź

Źródło: materiały prasowe/zrzut ekranu

Reklama

Harmony Korine to reżyser, producent filmowy i scenarzysta. Teraz w rozmowie z portalem GQ twórca miał szansę opowiedzieć o swoim kolejnym przedsięwzięciu, czyli studiu projektowym Edglrd, zajmującym się między innymi grami wideo i filmami. W wywiadzie powiedział jednak coś, co może oburzyć wielu fanów Stevena Spielberga. Zobaczcie sami.

Harmony Korine podczas długiego wywiadu z GQ zaprezentował technologię AI, którą wykorzystał w swojej najnowszej produkcji, Aggro Dr1ft. Powiedział, że to przyszłość branży rozrywkowej, po czym dodał, że silniki do gier stały się tak dobre, że zwiastun Call of Duty wygląda lepiej niż cokolwiek, co kiedykolwiek nakręcił Steven Spielberg - sławny filmowiec, znany z takich hitów jak Poszukiwacze zaginionej Arki, E.T. czy Fabelmanowie.

Call of Duty Można teraz obejrzeć zwiastun, który wygląda lepiej niż wszystko, co kiedykolwiek nakręcił Spielberg.

Następnie twórca wyjaśnił, że Edglrd poszukuje nowej formy rozrywki, dostosowanej do młodych ludzi, którzy nie siedzą już przed telewizorem, oglądając jedną rzecz, tylko robią kilka rzeczy naraz: słuchają muzyki, przesuwają filmiki na Tik-Toki i zerkają na film w tle.