CANAL+ telewizja przez internet dostępna dla użytkowników oferty satelitarnej CANAL+

Źródło: Canal+

W maju bieżącego roku polski oddział CANAL+ rozpoczął rewolucjonizowanie swojego portfolio produktowego i zwrócił się w stronę miłośników usług VoD. Platforma zaprezentowała nowy serwis internetowy z kanałami nadawanymi na żywo oraz materiałami dostępnymi na życzenie, który reklamuje się jako hybrydową telewizję nowej generacji.

Na tym jednak nie koniec, gdyż firma postanowiła rozszerzyć zasięg funkcjonowania usługi. Od teraz z nowego serwisu bez żadnych ograniczeń czasowych mogą korzystać abonenci telewizji satelitarnej. Dzięki temu uzyskają dostęp do 76 kanałów nadawanych na żywo oraz 37 tys. produkcji oferowanych w modelu VoD.

Zgodnie z zapowiedziami udostępniamy nasz najnowszy produkt dla abonentów oferty satelitarnej, którzy od dziś będą mogli korzystać z wszystkich zalet nowoczesnej telewizji przez internet na wielu urządzeniach. Nie oznacza to jednak, że usługa nc+ GO znika dziś z rynku. Ta nadal będzie oferowana na tych samych zasadach ze względu na ograniczenia licencyjne i występujące jeszcze przez to różnice w ofercie programowej. Docelowo pracujemy nad tym, aby w serwisie CANAL+ telewizja przez internet znalazły się również wszystkie kanały i kolekcje dostępne obecnie w nc+ GO. Pierwszy, najważniejszy krok jednak już za nami i cieszymy się z możliwości udostępnienia naszym klientom kolejnych najnowocześniejszych na rynku telewizyjnym rozwiązań – powiedział Grzegorz Skowron-Moszkowicz, dyrektor ds. budowania wartości klienta w CANAL+.

Abonenci usług satelitarnych CANAL+ skorzystają z serwisu po zalogowaniu się w Strefie CANAL+ i wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Po dopełnieniu wszelkich formalności otrzymają dostęp do usługi za pośrednictwem aplikacji mobilnych, telewizorów z Android TV, urządzeń Apple TV oraz poprzez przeglądarkę internetową pod adresem oglądaj.canalplus.pl.

CANAL+ telewizja przez internet łączy w sobie telewizję linearną oraz klasyczną platformę VoD. Serwis przystosowano do odtwarzania treści, które wyemitowano do 14 dni wstecz, pozwala zatrzymywać programy nadawane na żywo oraz zapisywać je do pamięci urządzenia, aby obejrzeć w późniejszym terminie. Korzystając z platformy możemy wybrać także ścieżkę dźwiękową, włączyć napisy czy uruchomić do 4 kanałów jednocześnie, aby symultanicznie śledzić programy informacyjne bądź sportowe.