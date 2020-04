Cannibal - zapowiedziano grę na podstawie horroru Nadzy i rozszarpani

Nadzy i rozszarpani to kontrowersyjny horror z 1980 roku, o którym było głośno na długo po premierze. Teraz poinformowano, że z okazji 40. urodzin tej produkcji, doczeka się ona adaptacji w formie gry zatytułowanej Cannibal, która trafi na urządzenia mobilne, pecety oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Cannibal ma być przygodówką z elementami horroru, a za jej stworzenie odpowiadać będzie niezależne Fantastico Studio we współpracy z reżyserem pierwowzoru, Ruggero Deodato. W nadchodzącej produkcji mamy poznać losy kilku bohaterów, którzy znaleźli się w dżunglach Borneo. Bez wątpienia nie zabraknie tu również scen pełnych krwi i aktów kanibalizmu, które stały się znakiem rozpoznawczym filmu.

Uważam, że eksperymentowanie to jedna z najważniejszych rzeczy w tej branży. Lubię próbować nowych rzeczy. Może to właśnie dlatego czekałem tak długo na powrót do dżungli i kanibali. W momencie premiery filmu pokazaliśmy ludziom dżungle, życie tubylców, rzeczywistość, której widzowie nigdy sami by nie zobaczyli. Dziś jest jednak mnóstwo dokumentów i filmów pokazujących życie i naturę tych miejsc i straciło to dla mnie urok. Poznanie zespołu Fantastico Studio dało mi szansę na powrót do tych klimatów i tematyki, ale jednocześnie wypróbowania czegoś nowego - przeniesienia mojego świata do gry wideo to nowe wyzwanie, a stworzenie interaktywnej historii daje zupełnie nowe możliwości i mam nadzieje, że zachęci też młodszych odbiorców do mojego uniwersum - mówi Deodato.

Cannibal ma zadebiutować w listopadzie tego roku.