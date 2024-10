Carrie-Anne Moss o anulowaniu Akolity. "Dla mnie ten serial był skończony jeszcze przed kasacją"

fot. Disney+

Szum wokół serialu Gwiezdne Wojny: Akolita nie cichnie i mimo upływu czasu jest to produkcja, o której nadal często dyskutuje się w sieci. Wszystko za sprawą kontrowersji związanych z odbiorem tejże produkcji. Jeszcze po zapowiedzi, a na długo przed premierą była ona krytykowana, a później doszło do zjawiska review-bombingu. Serial ostatecznie został anulowany, co nie spodobało się poszczególnym członkom obsady. Nieco inne, bardziej dyplomatyczne podejście do sytuacji ma Carrie-Anne Moss, która wcielała się w mistrzynię Jedi o imieniu Indara. Zostaje ona na początku serialu pokonana i zabita w pojedynku.

W rozmowie z ComicBook, Carrie-Anne Moss opowiedziała o swojej reakcji na anulowaniu serialu po zaledwie 1. sezonie:

Często dziś słyszałam to pytanie. Jako aktor zawsze jesteś w jakimś serialu, który zostanie anulowany, ale szkoda, że stało się to tak szybko. Później uczysz się tego, żeby się nie angażować emocjonalnie. To mechanizm obronny. Moja postać umarła. Kochałam wszystkich na planie, ale po odejściu już o tym nie czytałam. Pracowałam nad czymś innym. Dla mnie ten serial był skończony jeszcze przed kasacją. Ale cieszę się, że tobie się podobał. Mi też się podobała praca nad nim.

