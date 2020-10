CBS - są daty premier seriali. Młody Sheldon, N.C.I.S., S.W.A.T. i inne

fot. materiały prasowe

CBS wyznaczyło terminy emisji seriali ze swojej jesiennej oferty. Sieć ogłosiła daty premier dziesięciu serii odcinkowych - Agenci NCIS, Agenci NCIS: Los Angeles, Agenci NCIS: Nowy Orlean, S.W.A.T. - jednostka specjalna, All Rise, Młody Sheldon, The Neighborhood, Bob Hearts Abishola, B Positive i Mamuśka.

Są to seriale oparte na scenariuszach CBS, których produkcja rozpoczęła się odpowiednio wcześniej - na tyle, by zrealizować wystarczającą do emisji liczbę odcinków. Kolejne daty listopadowych premier zostaną ogłoszone w ciągu kilku dni.

Młody Sheldon - premiera 4. sezonu 5 listopada

B Positive - premiera 5 listopada

Mamuśka - premiera 8. sezonu 5 listopada

NCIS: Los Angeles - premiera 12. sezonu 8 listopada

NCIS: Nowy Orlean - premiera 7. sezonu 8 listopada

S.W.A.T. - premiera 4. sezonu 11 listopada

The Neighborhood - premiera 3. sezonu 16 listopada

Bob Hearts Abishola - premiera 2. sezonu 16 listopada

All Rise - premiera 2. sezonu 16 listopada

NCIS - premiera 18. sezonu 17 listopada