fot. Prime Video

The Boys nigdy nie kryło się przed kontrowersjami. Kontrowersyjna była też cała postać Deepa, w którego w serialu wciela się Chace Crawford. Szokująca może być jego intymna relacja z ośmiornicą, z którą jest w stanie się porozumiewać, ale i inne upodobania nietypowego "bohatera". Aktor wypowiedział się o miłosnych, morskich podbojach swojej postaci i wyznał, że z powodu scen seksu z morskimi kreaturami niemal dostał ataku paniki, gdy doszło do kręcenia jednej z nich przy okazji 3. sezonu.

Chace Crawford z The Boys niemal dostał ataku paniki

Chace Crawford powiedział:

Teraz jest to śmieszne i błyskotliwe, ale kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem, to zastanawiałem się: "Na Boga, jak to będzie działać?" [...] Na dobę przed nakręceniem tej sceny prawie dostałem ataku paniki. Zadzwoniłem do Kripke, który jest świetny. Ma zawsze na głowie milion rzeczy do zrobienia, ale jego drzwi są dla każdego otwarte. Martwiłem się o tę scenę. O to jak ją zrobimy, jakie będą ujęcia, jak bardzo będę musiał być nagi. Zmienił dla mnie jedno z ujęć, co było wspaniałe.

Wspomniał również, że przy scenach z ośmiornicą nie uczestniczył koordynator do scen intymnych:

Potraktowali to na zasadzie: "Wszyscy cicho i wyjdźcie." Samo złapanie mokrej ośmiornicy i zabranie jej do łóżka było dziwne. A potem odcinek nie ukazał się przez rok, a ja się zastanawiałem, jak zareagują ludzie. Ale wszyscy to pokochali! Jednego dnia pojawiłem się na siłowni i ktoś mi powiedział, że musi mi coś pokazać. I to było zdjęcie tej osoby przebranej za Deepa na Comic-Conie czy czymś podobnym z ośmiornicą owiniętą dookoła niego. Każdy to pokochał!