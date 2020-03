Chiny wprowadzają stare blockbustery na ekrany, aby pomóc ponownie otworzyć kina

W miarę jak kina w Ameryce Północnej i Europie zmierzają w kierunku całkowitego zamknięcia, w Chinach, drugim co do wielkości rynku kasowym na świecie, władze zaczynają podejmować kroki w kierunku ponownego otwarcia.

W czwartek, 19 marca, Chiny osiągnęły kamień milowy w swoich wysiłkach na rzecz powstrzymania nowego koronawirusa: Po raz pierwszy od wybuchu epidemii władze służby zdrowia nie zgłosiły żadnych nowych lokalnych infekcji. Ponieważ zdrowie publiczne uległo szybkiej poprawie, lokalni urzędnicy skupili się na ponownym uruchomieniu gospodarki - w tym popularnych codziennych czynności konsumenckich, takich jak seanse filmowe.

Największym wyzwaniem przed jakim stoją kina w dobie koronawirusa, to oczywiście repertuar, ponieważ premiery produkcji są przekładane. Wobec tego Chińskie Biuro Filmowe, współpracujące z ramieniem dystrybucyjnym wspieranego przez państwo studia China Film Group, wprowadziło tymczasowy plan, aby dać kinom dodatkowe opcje projekcji. China Film Group oświadczyło, że będzie dystrybuowało kopie pięciu wcześniej wydanych hitów kasowych do każdego kina, które jest zainteresowane ich pokazaniem. Rządowe organy regulacyjne wypracowały umowę z posiadaczami praw do pięciu tytułów, aby umożliwić kinom zachowanie 100 procent przychodów ze sprzedaży wszystkich biletów. Zazwyczaj dystrybutorzy i posiadacze praw zabierają do domu 43 procent przychodów z biletów, a 51 procent idzie do kin, a reszta na podatki i opłaty rządowe.

Tymi pięcioma filmami są: Wędrująca Ziemia, Kafarnaum, Wolf Totem, Wolf Warrior 2 oraz American Dreams in China.