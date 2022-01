Chirurdzy: będzie 19. sezon. Podpisano ważną umowę

fot. Materiały Prasowe

Stacja ABC przedłużyła Chirurgów na 19. sezon. Popularna produkcja o tematyce medycznej jest emitowana od 2005 roku. Ellen Pompeo niejednokrotnie wspominała, że chciałaby zakończyć pracę na planie serialu. Wszelkie spekulacje zostały rozwiane. Aktorka podpisała roczną umowę na kontynuowanie roli tytułowej Meredith Grey.

W nowej odsłonie produkcji powrócą również James Pickens Jr. i Chandra Wilson. Główną producentką serialu pozostaje Krista Vernoff. To jej szósty sezon Chirurgów, od kiedy zastępuje na tej funkcji Shondę Rhimes.

Rhimes postanowiła skomentować informację o kontynuacji Chirurgów w oficjalnym oświadczeniu.

Jestem bardzo podekscytowana, że będziemy opowiadać historie Meredith, Bailey, Richarda oraz wszystkich innych lekarzy z Grey Sloan Memorial w kolejnym sezonie. To prawdziwy dowód na to, że Krista Vernoff, obsada, ekipa i scenarzyści z tygodnia na tydzień potrafią trzymać publiczność w napięciu. Nie byłoby to możliwe bez niesamowitych fanów, którzy od tylu lat wspierają Chirurgów.

