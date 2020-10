Chirurdzy i Jednostka 19 - teaser crossovera z podziękowaniami dla służb ratowniczych

fot. ABC

Chirurdzy to serial, który opowiada o perypetiach lekarzy i stażystów ze szpitala Seattle Grace. Z kolei Jednostka 19 jest jego spin-offem i skupia się na strażakach i ich codziennej pracy. Oba seriale powrócą w listopadzie, gdzie dojdzie do crossovera obu produkcji. Najpierw zadebiutuje z nowym odcinkiem 4. sezonu Jednostka 19, a następnie widzowie obejrzą dwugodzinny, pierwszy epizod z 17. sezonu Chirurgów.

Showrunnerka obu seriali, Krista Vernoff, powiedziała, że nowy sezon Chirurgów jest dedykowany pracownikom służby zdrowia, którzy narażają własne życie każdego dnia, aby ratować innych. Pojawią się też motywy z pandemią koronawirusa. Zaapelowała również o noszenie maseczek ochronnych. Ponadto zdradziła kilka istotnych informacji związanych z crossoverem Chirurgów i Jednostki 19.

Oba seriale rozgrywają się w tym samym przedziale czasowym oraz uniwersum, a do tego są oddaleni od siebie o trzy przecznice w Seattle. Pandemia również pojawi się w Jednostce 19. Jednak będzie tam trochę inaczej, ponieważ to nie jest szpital, więc obowiązują inne zasady i nie każdy musi przez cały czas nosić maseczki i sprzętu ochrony osobistej.

Do sieci trafił teaser Chirurgów i Jednostki 19, w którym nie tylko możemy oglądać nowe sceny z obu seriali, ale również możemy zobaczyć twarze prawdziwych pracowników służb ratowniczych. W tle słyszymy głos Ellen Pompeo, która w imieniu obu produkcji dziękuje za ich wysiłek i poświęcenie. Zapowiedź wzbogaca piosenka How to Save a Life zespołu The Fray.

Chirurdzy i Jednostka 19 - premiera crossovera jest zaplanowana na 12 listopada 2020 roku.

