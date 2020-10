Co w duszy gra - premiera filmu online w Disney+. Gdzie będzie można obejrzeć w Polsce?

fot. materiały prasowe

Disney+ oficjalnie ogłosił odwołanie premiery kinowej filmu animowanego Pixara Co w duszy gra w niektórych krajach. Planowana ona była na 20 listopada 2020 roku w kinach na całym świecie. Ogłoszono, że zamiast tego wprowadzą go do oferty Disney+ już 25 grudnia 2020 roku. Co więcej, ogłoszono, że film będzie dostępny od razu dla wszystkich subskrybentów. Nie będzie trzeba płacić dodatkowych pieniędzy, jak w przypadku Mulan.

Co w duszy gra - premiera w Polsce

Disney ogłosił, że film trafi do kin w krajach, w których nie ma Disney+, czyli w Polsce zobaczymy go na ekranach kin. Na obecną chwilę data w polskich kinach została ustalona na 20 listopada. Prawdopodobnie stąd opóźnienie o miesiąc premiery w Disney+, aby uniknąć piractwa, ponieważ w dniu wejścia animacji do platformy, rozejdzie się ona po nielegalnych stronach z prędkością błyskawicy.

Jak donosi Deadline.com, w kinach na całym świecie pozostaje tylko jeden film animowany, czyli Krudowie 2. Co ciekawe, według ich informacji animacja bardzo krótko ma być wyświetlana w kinach i szybko będzie mieć premierę w PVOD.