Chirurdzy - zwiastun 19. sezonu. Mniej Meredith, dużo niespodzianek

Chirurdzy 19 powracają! Co się wydarzy w nowym odcinkach? Nowy sezon rozpocznie się odcinkiem pod tytułem Everything has Changed, czyli Wszystko się zmieniło. Historia rozgrywa się sześć miesięcy po wydarzeniach z finału poprzedniego sezonu. W szpitalu wznowiono program dla rezydentów i takim sposobem do serialu trafią grupa nowych, młodych bohaterów, która ma sporo namieszać i nadać sezonowi świeżości.

Tak jak informowaliśmy w 19. sezonie będzie mnie postaci Meredith, która jest wizytówką serialu i jedną z postaci, która jest tutaj od początku. Z uwagi na to, że Ellen Pompeo chciała zagrać w nowym serialu, szukając wyzwań w karierze, jej udział w nowym sezonie został zmniejszony do ośmiu odcinków.

Chirurdzy - premiera światowa 19. sezonu odbędzie się 6 października. Premiera w Polsce nie jest znana, ale zazwyczaj najpierw serial pojawia się na antenie FOX.