Kapitan Ameryka - Chris Evans o powrocie do MCU. "Jest więcej historii do opowiedzenia, ale..."

fot. Marvel/Disney+

Plotki, że Chris Evans powróci jako Steve Rogers, ekscytują fanów, jednak nie samego aktora. Dlaczego nie jest pewien, czy powinien ponownie podnieść tarczę Kapitana Ameryki? Zobaczcie sami.

Chris Evans został spytany o możliwy powrót do MCU podczas C2E2 w Chicago. Gwiazdor stwierdził, że choć wierzy, że jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia, jeśli chodzi o Steve'a Rogersa, to wciąż nie wie, czy powinien kiedykolwiek ponownie wcielić się w postać. Swoją niepewność uargumentował tym, że nie chciałby teraz zepsuć czegoś, co jest dla niego tak ważne.

Chris Evans o powrocie do MCU

To trudne pytanie, ponieważ naprawdę kocham tę rolę. [Kapitan Ameryka] wiele dla mnie znaczy i naprawdę uważam, że jest jeszcze wiele historii Steve'a Rogersa do opowiedzenia. Ale jednocześnie traktuję tę rolę jako coś bardzo, bardzo cennego. Stała się dla mnie czymś ważnym, co mnie cieszy, więc nie chcę tego w żaden sposób zepsuć. Byłem częścią czegoś wyjątkowego w tamtym czasie, co naprawdę dobrze się przyjęło. Ale choć jestem bardzo związany z tą postacią i kocham pracować z tymi ludźmi, to powrót nie wydaje się teraz właściwy.

Biorąc pod uwagę multiwersum, wszystko jest możliwe. Chcielibyście ponownie zobaczyć Chrisa Evansa w MCU?

Bohaterowie Marvela, którzy mogą pojawić się w Avengers 6