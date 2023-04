MCU - mniej filmów i seriali rocznie? Nowa plotka podaje liczbę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jeff Sneider to dobrze poinformowany insider, którego doniesienia nieraz się potwierdzały. W swoim podcaście zdradził, jakie Marvel Studios ma plany po tym, jak Disney wprowadził u nich swój rygor i skupieniem ma być jakość.

MCU - mniej filmów i seriali

Wraz z tym wspomnianym rygorem Marvel Studios ma wydawać mniej filmów i seriali rocznie, aby móc poświęcić im więcej czasu i dopracować. W ostatnim czasie były to cztery filmy i cztery serial rocznie. Teraz te liczby mają sięgać maksymalnie dwóch seriali i trzech filmów rocznie.

Jeśli to się potwierdzi, kolejne opóźnienia premier będą formalnością, Na ten moment jedynie The Marvels został przesunięty z lipca na listopad 2023 roku. Spekuluje się, że Marvel może dokonać kolejnych zmian na kwietniowym CinemaCon.

Avengers 6 - kto nie wyreżyseruje?

Sneider poinformował też, że na liście potencjalnych kandydatów do reżyserii Avengers 6 brakuje Nii DaCosty. Reżyserka The Marvels nie jest brana pod uwagę. Dodaje też, że wykonuje ona dobrą robotę przy postprodukcji widowiska MCU. Wcześniej informował, że podobno na planie dochodziło do spięć z Brie Larson. Na ten moment nikt tego nie potwierdził.