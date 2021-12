Chrzanić Kevina - serial zakończy się na 2. sezonie

fot. AMC+ // Amazon Prime Video

Chrzanić Kevina (angielski tytuł to Kevin Can F**k Himself) opowiada o Allison McRoberts, idealnej pani domu i stereotypowej żonie rodem z sitcomu. Pewnego dnia kobieta zdaje sobie sprawę, że nie czuje się szczęśliwa w małżeństwie z Kevinem. W rezultacie postanawia pozbawić swojego męża życia. Serial łączy w sobie kolorowy sitcom oraz czarną komedię.

W sierpniu ogłoszono, że powstanie 2. sezon Chrzanić Kevina, który cieszył się na platformie AMC+ dużą popularnością wśród młodych osób oraz kobiet. Jednak będzie to ostatnia seria tego komediodramatu. Tym samym podzieli los takich dwusezonowych seriali jak The Walking Dead: Nowy świat, 61st Street oraz Pantheon.

W Chrzanić Kevina w główną bohaterkę wciela się Annie Murphy. W pozostałych rolach występują Eric Peterson, Mary Hollis Inboden, Alex Bonifer, Brian Howe i Raymond Lee. Twórczynią serialu jest Valerie Armstrong. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Rashida Jones i Will McCormack.

Premiera drugiego sezonu jest zaplanowana na 2022 roku na AMC+. W Polsce pierwszy sezon jest dostępny na Amazon Prime Video.

Chrzanić Kevina - sezon 1