Ciche miejsce 3 powstanie obok spin-offu. Kiedy premiera?

Ciche miejsce 3 powstanie. John Krasinski ogłosił tę informację podczas dnia inwestora ViacomCBS. Ujawnił także, że Ciche miejsce 3 ma ustaloną premierę na 2025 rok.

Jest to projekt powstający niezależnie od spin-offu, o którym wielokrotnie pisaliśmy. Ten nadal ma ustaloną premierę na 22 września 2023 roku i po miesiącach spekulacji i sprzecznych informacji (sam Krasinski sugerował, że to może być trzecia część) potwierdziło się, że to na pewno nie jest trzecia część. Reżyserem i autorem scenariusza jest Michael Sarnoski, doceniany za świetnie oceniany film Świnia z Nicolasem Cagem. Szczegóły fabuły nie są jednak znane poza faktem, że historia osadzona jest w tym samym świecie, co pozostałe produkcje Krasinskiego.

Ciche miejsce 3 będzie ponownie produkowane przez Michaela Baya, Andrew Forma i Brada Fullera. Zamówienie sequela nie jest też zaskoczeniem, bo po ogromnym sukcesie Cichego miejsca 2 już mówiło się, że jest to możliwe. Wówczas w wywiadach padały informacje, że podczas tworzenia sequela, Krasinski już myślał o tym, jak poprowadzić historię dalej. Przypomnijmy, że Ciche miejsce 2 zebrało 279 mln dolarów z całego świata przy budżecie 17 mln dolarów. Do tego wszyscy byli filmem zachwyceni. Ma on obecnie 91% pozytywnych opinii krytyków.

Krasinski obecnie pracuje nad filmem If, którego jest reżyserem, scenarzystą i gwiazdą. Obok niego na ekranie pojawią się też Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge, Fiona Shaw, Steve Carell, Louis Gossett Jr., Alan Kim oraz Cailey Fleming, ale szczegóły fabuły nie są znane. Premiera w listopadzie 2023 roku.

