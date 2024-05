Cięcia kosztów w serialach FBI i FBI: Most Wanted. Mniej odcinków z główną obsadą

fot. CBS

Serwis Deadline podał, że w serialu FBI oraz jego spin-offie FBI: Most Wanted nastąpią cięcia kosztów. Aby zaoszczędzić pieniądze aktorzy z głównej obsady wystąpią w mniejszej liczbie odcinków niż liczy cały sezon. To oznacza, że na 22 epizody z nadchodzących serii dostaną wynagrodzenie za zagwarantowane w kontraktach 20 odcinków, w których się pojawią. Według serwisu nie zostanie to zastosowane do innego spin-offu z franczyzy - FBI: International. Podobnie postąpiła telewizja ABC z serialem Chirurdzy, gdzie w ramach oszczędności niektórzy aktorzy z głównej obsady nie wystąpią w nawet 3-4 odcinkach w sezonie. Przedstawiciele producentów FBI, Wolf Entertainment i Universal Television, odmówili komentarza.

Zmiany wiążą się z odnowieniem umów przez CBS, gdy seriale zostały przedłużone o kolejne serie. W kwietniu ogłoszono, że powstaną trzy kolejne sezony FBI (obecnie emitowany jest 6. sezon), a FBI: Most Wanted dostał 6. sezon.

Te cięcia zastosowano tylko w FBI i FBI: Most Wanted, a nie w pozostałych spin-offach, ponieważ są to drogie produkcje kręcone w USA, a do tego mają większą stałą obsadę (5-6 aktorów) z dużymi nazwiskami. Grają w nich m.in. Missy Peregrym, Jeremy Sisto, Alana De La Garza oraz Dylan McDermott, Keisha Castle-Hughes i Edwin Hodge. Z kolei z FBI: International odszedł Luke Kleintanka, więc tam pozostało tylko czterech głównych aktorów, a zdjęcia odbywają się na Węgrzech, dzięki czemu koszty produkcji są niższe.

fot. CBS // FBI: Most Wanted