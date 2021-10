Ciepło-zimno - koniec prac na planie filmu. Nowe zdjęcia

fot. Karina Verzhbytska // © 2021 Metro Films & Warner Bros. Entertainment Inc.

Prace nad Ciepło-zimno rozpoczęły się pod koniec lipca 2021 roku. W Warszawie 18 października padł ostatni klaps na planie filmu, którego postprodukcja właśnie się rozpoczyna. Obraz trafi do szerokiej dystrybucji jesienią 2022 roku.

Film ma przedstawiać mądrą i wzruszającą opowieść o ojcostwie, dojrzewaniu, budowaniu i odbudowywaniu relacji. Ciepło-zimno jest debiutem reżyserskim w filmie fabularnym Anny Maliszewskiej, która również napisała do niego scenariusz wraz z Przemysławem Chruścielewskim. W głównych rolach występują Eryk Lubos (Underdog, Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, Drogówka), Klaudia Kurak (Jakoś to będzie, Miłość do kwadratu) i ukraińska aktorka Polina Gromova (Shedryk, Translation no needed).

Anna Maliszewska wcześniej zajmowała się reżyserowaniem teledysków, reklam i filmów krótkometrażowych. Tak opowiada o swoim filmie:

Ojcostwo zawsze mnie interesowało. Sama wychowałam się bez taty. W czasach, kiedy dużo mówi się o sile kobiet, coraz częściej szukamy odpowiedzi na pytania, jak dziś być ojcem, jak na nowo zdefiniować męskość, kiedy kluczowe stają się takie sprawy jak komunikacja, empatia i bliskość. Nasz filmowy bohater, kochający wolność kierowca TIRa, w wyniku przymusowej podróży z córką mierzy się z demonami przeszłości i usiłuje naprawić relacje z dzieckiem. Macho z wielkiej maszyny musi zapanować nad dwiema szalonymi dziewczynkami i odnaleźć w sobie tę wrażliwą stronę. Ale wcale nie jest mu lekko! Dla mnie to bardzo ciekawa podróż, trochę w świat dzieciństwa, a trochę w świat wielkich maszyn, przydrożnych barów i samotności w drodze.

Ciepło-zimno - opis fabuły

Lubos wciela się w postać Michała – kierowcy TIRa i samotnie wychowującego córkę Miśkę (Kurak). Długie godziny za kółkiem, samotność i ciągłe życie w drodze to dla niego codzienność. Najważniejsze, żeby dotrzeć z towarem na czas. Kiedy jest w trasie, córką opiekuje się jego ukraińska sąsiadka. Jej wnuczka Lena (Gromova) i Miśka są nierozłączne. Gdy niania nagle umiera, Michał zabiera dziewczynki ze sobą. Przymusowa podróż z dziećmi sprawi, że w końcu przestanie uciekać przed swoimi demonami i odkryje, co w jego życiu jest tak naprawdę najważniejsze.

Za produkcję odpowiada Metro Films, a dystrybutorem jest Warner Bros. Pictures. Producentem Ciepło-zimno jest firma Metro Films.