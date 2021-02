Cinema City i Multikino nie otworzą się 12 lutego. Mamy oświadczenia

fot. Pixabay

Kina w Polsce zostały zamknięte w listopadzie 2020 roku z uwagi na pandemię koronawirusa. Przez ten cały czas były zamknięte, ale 5 lutego 2021 roku ogłoszono, że warunkowo zostaną one otwarte na 2 tygodnie już 12 lutego 2021 roku. Widzowie nie mogą jednak oczekiwać otwarcia się największych sieci kinowych w Polsce, do których zaliczają się: Helios, Multikino oraz Cinema City.

Helios był pierwszą siecią kin, która zapowiedziała, że nie otworzy się 12 lutego. Następnie otrzymaliśmy oświadczenie ze strony Cinema City, które możecie przeczytać u nas. Specjalny komunikat wystosowało także Multikino, którego treść możecie przeczytać poniżej:

Po rozmowach z dystrybutorami podjęliśmy decyzję, że nasze kina nie wznowią działalności od najbliższego piątku. Ponadto nadal czekamy na rządowe rozporządzenie zawierające szczegóły dotyczące zasad na jakich możemy wznowić działalność. Kino w przeciwieństwie do innych branż nie posiada towaru w magazynie i nie może rozpocząć sprzedaży zaraz po ogłoszeniu otwarcia. Polegamy na dystrybutorach, którzy odpowiadają za marketing powierzonych im przez producentów filmów. Dystrybutorzy potrzebują standardowo minimum 4-6 tygodni na przygotowanie filmu do dystrybucji. Warunkowe odmrażanie kin jest bardzo problematyczne dla całej branży, która jest od siebie zależna, natomiast, doceniamy fakt, że decyzją Rządu limit miejsc na sali kinowej został zwiększony do 50%. Od kilku miesięcy zwracamy uwagę, że kina są bardziej bezpieczne niż wiele innych miejsc spędzania wolnego czasu i pozwalają na zachowanie dystansu i bezpieczeństwa przy mniej restrykcyjnych ograniczeniach odnośnie dostępności miejsc do sprzedaży. Analizy dotyczące rozprzestrzeniania Covid, którymi dysponujemy również wskazują na to, że do zakażeń nie dochodzi w kinach. Przy czym wskazywane są trzy kluczowe czynniki przemawiające za bezpieczeństwem kin – bardzo dobra wentylacja, brak rozmów i maseczki. O terminie otwarcia kin sieci Multikino poinformujemy wkrótce.

Źródło: Multikino.pl

Miłośnicy kina muszą więc kierować się w stronę kin studyjnych, które licznie otworzą się od 12 lutego.