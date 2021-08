Clerks 3 - sprzedawcy powracają na pierwszym zdjęciu z filmu

źrodło: materiały prasowe

Clerks III to kontynuacja kultowej komedii Kevina Smitha. Twórca powraca za kamerą produkcji, która ma być wierniejsza oryginalnemu filmowi niż to miało miejsce w przypadku drugiej części. W sieci zadebiutowało pierwsze zdjęcie z produkcji, które przedstawia głównych bohaterów. To znani z poprzednich odsłon Elias (Trevor Fehrman), Dante (Brian O'Halloran), Becky (Rosario Dawson) i Randal (Jeff Anderson). Zdjęcie możecie sprawdzić poniżej.

Inspiracją dla fabuły nowej części ma być atak serca, który Kevin Smith przeżył w 2018 roku. W podobnej sytuacji znajdzie się bohater filmu, Randall. Po tym wydarzeniu postanawia radykalnie zmienić swoje życie. Postanawia odnaleźć swoich przyjaciół, Dantego, Eliasa, Jay'a i Cichego Boba, aby nakręcić wspólnie film dokumentujący jego losy w sklepie, w którym wszystko się zaczęło.

fot. John Baer

Clerks 3 - data premiery produkcji nie jest znana.