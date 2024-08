materiały prasowe

Clint Eastwood to znane nazwisko w Hollywood. Artysta został aż czterokrotnie nagrodzony Oscarem za filmy Za wszelką cenę i Bez przebaczenia, które zarazem wyreżyserował i zagrał w nich główną rolę. Do dzisiaj jest twarzą amerykańskich westernów. Nic dziwnego, że jego nowy projekt wzbudza dużą ciekawość widzów. A teraz wiemy, kiedy mniej więcej możemy oczekiwać jego premiery.

Kiedy ukaże się ostatni film Clinta Eastwooda?

Juror #2, nowy film Clinta Eastwooda, ma mieć kinową premierę 1 listopada w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Według portalu World of Reel oznacza to, że produkcja zostanie wydana jeszcze w 2024 roku w USA. Stoi to jednak w sprzeczności z wcześniejszymi doniesieniami. W lipcu Clayton Davis z Variety poinformował, że Juror #2 nie ukaże się w 2024 roku. To mogłoby oznaczać, że Warner Bros. zmieniło zdanie.

Warto przypomnieć, że Juror #2 ma być ostatnim filmem Clinta Eastwooda. Artysta ma już 94 lata, co czyni go jednym z najdłużej pracujących filmowców. Dajcie znać, czy czekacie na jego nowy projekt.