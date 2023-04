Juror #2 - Nicholas Hoult i Toni Collette w obsadzie filmu Clinta Eastwooda

materiały prasowe

92-letni reżyser i aktor w końcu chce przejść na emeryturę. W połowie czerwca mają rozpocząć się zdjęcia, co sprawi, że Clint Eastwood będzie miał 93 lata, gdy zaczną się prace. Źródła mówią, że aktor-reżyser chciał znaleźć jeden ostatni projekt, aby móc zejść ze sceny w glorii i chwale. Dokonano kilku przeróbek, aby zmienić wiek niektórych postaci, a także dodać rolę drugoplanową. Eastwood starał się o obsadę projektu od końca ubiegłego roku, a wśród propozycji znalazły się takie nazwiska jak Charlize Theron.

Teraz portal The Hollywood Reporter podaje, że w obsadzie filmu będą Nicholas Hoult i Toni Collette. Hoult ma zagrać ławnika, natomiast Collette miałaby wcielić się w prokuratorkę.

Jego Juror #2 ma być thrillerem i ostatnim filmem w jego karierze. O czym opowie? Jest to historia jednej osoby z ławy przysięgłych podczas procesu o morderstwo, która zdaje sobie sprawę, że to ona może odpowiadać za śmierć ofiary, a nie osoba oskarżona. Staje więc przed dylematem: manipulować ławą przysięgłych, by uratować siebie, albo przyznać się do winy.

