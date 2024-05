Co zainspirowało sceny akcji w Bad Boys 4? Twórcy zostawili otwartą furtkę dla kontynuacji

fot. Columbia Pictures

Bad Boys: Ride or Die, czyli czwarta część franczyzy z Willem Smithem i Martinem Lawrencem, niebawem trafi do kin. Za scenariusz nowej odsłony odpowiadają Chris Bremner i Will Beall.

Gry wideo inspiracją dla scen akcji w Bad Boys 4

Jeden z reżyserów filmu, Adil El Arbi, zdradził w rozmowie z Total Film, co pomogło im w stworzeniu nadchodzącego letniego blockbustera.

Bad Boys II pozostaje ogromną częścią historii kina, więc staraliśmy się dorównać temu klimatowi [akcji] w każdy możliwy sposób, używając najbardziej szalonych ujęć kamery. Zainspirowały nas również gry wideo.

Czy powstanie Bad Boys 5?

Z kolei drugi reżyser, Bilall Fallah, powiedział, że akcja jest naprawdę wielka i że ten film jest z kategorii tych, które warto doświadczyć na dużym ekranie. El Arbi przyznał też, że uważał, że Bad Boys for Life z 2020 r. będzie ostatnim filmem z serii. Szybko dodał, że jednak wszystko jest możliwe. Reżyser wyjawił, że w Bad Boys 4 zostawali otwartą furtkę dla kolejnych części z franczyzy.

Wcześniej Lawrence też wspominał, że jeśli Smith będzie chciał nakręcić jeszcze jeden film to może powstać kolejny sequel. Z kolei odtwórca roli Mike'a Lowrey'ego zapowiedział "wielką niespodziankę" w Bad Boys: Ride or Die, związaną z powracającym do roli Jacobem Scipio.

Bad Boys: Ride or Die,

Bad Boys: Ride or Die - fabuła

Detektywi Mike Lowrey i Marcus Burnett prowadzą dochodzenie w sprawie korupcji w policji w Miami, gdy ich zmarły kapitan Conrad Howard zostaje pośmiertnie oskarżony o związki z kartelem narkotykowym. Stają się zbiegami, którzy muszą działać poza prawem w celu rozwiązania sprawy.

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów są Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Joe Pantoliano, Eric Dane, Ioan Gruffudd oraz Rhea Seehorn.

Bad Boys 4 - premiera odbędzie się 7 czerwca 2024 roku.