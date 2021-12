Cobra Kai - pierwsze opinie o 4. sezonie. Czy to najlepsza seria?

fot. Netflix

Cobra Kai never dies! W sieci pojawiły się pierwsze opinie o 4. sezonie Cobra Kai, który trafi na platformę Netflix 31 grudnia 2021 roku. I wszystko wskazuje na to, że nowa seria nie zawiedzie fanów tego serialu. Na Rotten Tomatoes ma 100% świeżości na podstawie 11 recenzji.

Dziennikarze, którzy mieli już okazję obejrzeć nowy sezon dzielą się swoimi przemyśleniami na Twitterze. Wskazują, że nie zabraknie wielu emocjonalnych momentów w połączeniu ze świetnymi scenami walk. Często piszą, że są one najlepsze w całym serialu. Chwalony jest Thomas Ian Griffith, powracającego do roli Terry'ego Silvera, który kreuje świetnego złoczyńcę. Niektórzy mówią, że jego potencjał nie został w pełni wykorzystany. Sezon należy do Sam i Tori, których rywalizacja jest w centrum uwagi. Ponadto większą rolę ma odegrać syn Daniela, czyli Anthony, w którego wciela się Griffin Santopietro. Historia jest świeża, rozwijająca się oraz pełna pasji i serca, a twórcy igrają z oczekiwaniami widzów. Nowa seria dostarcza dużo frajdy i rozrywki, trochę "sucharów", ale też mrocznych momentów. Jeden z recenzentów stwierdził, że Cobra Kai stała się w pełni operą mydlaną, ale z kopniakami. Również ścieżka dźwiękowa nie zawodzi. A turniej All Valley i finałowy odcinek są wyśmienite. Wielu recenzentów uważa, że jest to najlepszy i największy sezon jak dotąd i nie mogą się doczekać kolejnego. Warto też przypomnieć sobie wszystkie 4 filmy z serii Karate Kid, a także poprzednie serie Cobra Kai.

Cobra Kai - o czym 4. sezon?

Dojo Miyagi-Do i Orli Kieł łączą siły, aby pokonać Cobra Kai w turnieju All Valley w kategorii do lat 18. Ktokolwiek przegra, będzie musiał odwiesić swoje gi na kołku. Samantha i Miguel próbują utrzymać sojusz dojo, a Robby stawia wszystko na Cobra Kai. W dolinie nigdy nie panowała tak wielka niepewność — jakie triki trzyma w zanadrzu Kreese? Czy Daniel i Johnny będą w stanie zakopać wojenny topór i pokonać Kreese’a? A może wszystko skończy się tak, że symbolem karate w dolinie zostanie Cobra Kai?

