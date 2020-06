Control Z - piosenka polskiego zespołu w serialu Netflixa

fot. Netflix

Control Z to serial oryginalny Netflixa wyprodukowany w Meksyku. Miał on swoją światową premierę 22 maja 2020 roku. Polski zespół muzyczny Bokka ogłosił na swoim Instagramie, że ich utwór Answer Me został wykorzystany w jednym z odcinków. Kapela gra muzykę pop oscylującą w gatunkach muzyki elektronicznej i rocka.

Przypomnijmy, że Control Z to jest serial młodzieżowy osadzony w szkole. Gdy tajemniczy haker zaczyna ujawniać sekrety uczniów, bystra samotniczka Sofia zaczyna walkę z czasem, aby odkryć jego tożsamość.

Serial okazał się sukcesem i zamówiono realizację 2. sezonu. A tak brzmi utwór zespołu Bokka, który został w nim wykorzystany: