Nowy Batman z systemem Nemesis? Interesujące przecieki o grze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że w trakcie sierpniowego wydarzenia DC Fandome powinniśmy otrzymać oficjalną zapowiedź nowej gry z Batmanem. Teraz zaś przyszła pora na… kolejne przecieki. Tym razem ujawnia je KC Walsh, redaktor naczelny serwisu Geeks WorldWide, podsumowując w ten sposób wszystko co wie na ten temat.

W nadchodzącej grze ma pojawić się coś na kształt systemu Nemesis znanego gier Śródziemie: Cień Mordoru oraz Śródziemie: Cień Wojny, a na graczy polować będą różne frakcje – w tym także policja Gotham City. Głównymi antagonistami ma być jednak Trybunał Sów. Co ciekawe, tym razem mamy otrzymać kilka grywalnych postaci, członków Bat-rodziny, co wydaje się pasować do tytułu Gotham Knights. Walsh dodaje także, że w nowym tytule nie zabraknie powiązań z poprzednimi grami.

Just a reminder here is what I heard about the new Batman game from someone who worked on it in the beginning

-Bat-family playable

-multiple factions n a nemesis system that includes GCPD

-Owls were the main antagonist

-connections to other games

Can August come quick enough pic.twitter.com/pijy4yUGPH

— KC Walsh - Black Lives Matter (@TheComixKid) June 30, 2020