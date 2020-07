Crash Bandicoot: On the Run! ujawnione. Sympatyczny jamraj trafi na urządzenia mobilne

materiały prasowe

Niedawno ujawniono, że w tym roku czeka nas premiera Crash Bandicoot 4: It’s About Time, czyli kolejnej odsłony popularnej serii trójwymiarowych platformówek. Nie będzie to jednak jedyna produkcja z sympatycznym jamrajem w roli głównej. Teraz zapowiedziano również Crash Bandicoot: On the Run!, czyli mobilną produkcję, która wprowadzi serię na smartfony i tablety z systemem Android i iOS.

Crash Bandicoot: On the Run będzie przedstawicielem gatunku endless-runner. Postacie będą cały czas biegły przed siebie, a zadaniem graczy będzie m.in. omijanie pojawiających się na ekranie przeszkód. Twórcy obiecują klasycznych bossów i zupełnie nowe poziomy, a także skórki do odblokowanie. Biorąc pod uwagę mobilny charakter gry można spodziewać się też, że nie zabraknie w niej mikropłatności. Pozostaje jedynie liczyć na to, że nie będą one miały zbyt dużego wpływu na rozgrywkę.

Data premiery gry nie została jeszcze ujawniona. Zainteresowani mogą jednak już teraz dokonać wstępnej rejestracji w cyfrowych sklepach App Store i Google Play.