Creed 3 - Michael B. Jordan na pierwszych zdjęciach z planu filmu

Źródło: fot. materiały prasowe

W Atlancie rozpoczęły się prace do filmu Creed 3. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu. Pokazują one gwiazdę produkcji, Michaela B. Jordana, który dodatkowo przy nowej odsłonie jest reżyserem projektu. Zdjęcia możecie sprawdzić pod tym linkiem.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy Do swoich ról w filmie oprócz Jordana powrócą również Tessa Thompson jako Bianca, ukochana głównego bohatera oraz Phylicia Rashad jako Mary Anne Creed, mama Adonisa. Wiadomo już, że w produkcji nie zobaczymy postaci Rocky'ego Balboy, głównego bohatera sześciu filmów z serii, który był mentorem Adonisa w dwóch filmach o młodym Creedzie.

fot. materiały prasowe

Scenariusz napisali Keenan Coogler i Zach Baylin, na podstawie szkicu Ryana Cooglera. Dwa widowiska o Creedzie zarobiły do tej pory prawie 400 mln dolarów na całym świecie.

Creed 3 - premiera filmu w USA 23 listopada.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.