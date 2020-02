Crossbones ma wrócić do MCU. Może w tym pomóc Doktor Strange

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W zeszłym tygodniu na sile przybrały spekulacje na temat tego, że w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness do MCU zostaną wprowadzone alternatywne światy i linie czasowe - zgodnie z ostatnimi doniesieniami tytułowy bohater miałby bowiem przez nie podróżować razem ze swoją komiksową miłością, Cleą. Choć na razie tego typu rewelacje wciąż powinniśmy rozpatrywać w kategoriach plotek, wygląda na to, że trafiły one na podatny grunt. Jak informuje teraz portal MCU Cosmic, do Kinowego Uniwersum Marvela w najbliższej przyszłości wróci znany m.in. z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów złoczyńca, Crossbones.

Według doniesień dziennikarzy:

Marvel rozważa, by sprowadzić Crossbonesa w ten czy inny sposób - trwają dyskusje na ten temat. To mogłoby być np. zobaczenie jego wersji z alternatywnego świata w Madness of the Multiverse, z którym Doktor Strange będzie się zmagał w przyszłym roku, albo nawet coś znacznie większego.

Warto przypomnieć, że Frank Grillo w roli antagonisty powrócił w kilku scenach zeszłorocznego Avengers: Endgame.