Wyścigi, wybuchy i gorący romans. Czy to wciąż Nasza Wina?
Gorący romans od Amazona nadchodzi wielkimi krokami. Zobaczcie zwiastun filmu Moja Wina, trzeciej części epickiej trylogii.
Na ślubie przyjaciół odnawia się stary romans. Czy Nick i Noah odnajdą w sobie utracone uczucie? Nowy film ma być zwieńczeniem epickiej trylogii urzekającej widzów zawiłością ludzkich emocji. Zwiastun trzeciej części trylogii na bazie książek autorstwa Mercedes Ron Lopez.
Nasza Wina - zwiastun
Nasza Wina - fabuła, obsada, data premiery
Podczas ślubu Jenny i Liona następuje wyczekiwane ponowne spotkanie Nicka i Noah, jakiś czas po ich zerwaniu. Niezdolność Nicka do wybaczenia Noah tworzy między nimi barierę pozornie wydającą się nie do pokonania. Kiedy on odziedziczył imperium biznesowe swojego dziadka, ona dopiero rozpoczyna swoją karierę. Ponownie próbują rozniecić płomień, który nadal tli się między nimi. Czy teraz, gdy ich ścieżki znów się skrzyżowały, miłość pokona urazę?
Jako Nick i Noah powrócą Nicole Wallace i Gabriel Guevara. W obsadzie filmu znaleźli się powracający do serii Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade oraz Felipe Londoño, a także Fran Morcillo w zupełnie nowej roli.
Nasza Wina zadebiutuje na Amazon Prime Video 18 października 2025 roku.
Źródło: youtube.com
