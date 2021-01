Cyborg zniknie z filmów DCEU? Pokłosie konfliktu Raya Fishera

fot. Warner Bros

Nowa plotka pochodzi z portalu The Wrap od dziennikarza Umberto Gonzaleza. Jest to dość istotna informacja, bo swego czasu Ray Fisher sugerował, że jego publikacje w sprawie tego konfliktu są tworzone we współpracy z Warner Bros. Nie wiemy, ile jest w tym prawdy, ale trzeba mieć tę perspektywę na uwadze.

Dziennikarz twierdzi na podstawie swoich źródeł, że postać Cyborga została wypisana ze scenariusza filmu The Flash. Z uwagi na komentarze Raya Fishera o tym, że nie chce pracować z Walterem Hamadą, szefem DC Films, taka decyzja wydaje się formalnością.

Wygląda na to, że cały konflikt Raya Fishera z Warner Bros. zakończy się brakiem postaci Cyborga w kolejnych projektach DCEU. Jeśli to się potwierdzi, Liga Sprawiedliwości będzie pożegnaniem fanów z Cyborgiem.

Sam Ray Fisher nie skomentował najnowszych doniesień. Nikt ich na razie nie potwierdza, więc traktujmy je z dytansem.