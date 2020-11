Liga Sprawiedliwości - reżyser o przedstawieniu mocy Flasha i Cyborga w Snyder Cut

źródło: Warner Bros.

Jak wiadomo w 2021 roku na HBO Max trafi wersja Snyder Cut widowiska Liga Sprawiedliwości. Zostanie ona pokazana w czterech częściach. Co jakiś czas reżyser Zack Snyder ujawnia kolejne różnice między jego wizją o kinową wersją, na którą ogromny wpływ miał Joss Whedon. Tym razem wyjawił on jak zostaną ukazane moce Flasha i Cyborga w produkcji Otóż zdradził, że w przypadku Szkarłatnego Sprintera nie dostaniemy ujęć tego jak przesuwa on ludzi, co mogliśmy zobaczyć w kinowym montażu. Dzieje się tak, ponieważ Snyder uważa, że tak naprawdę Flash mógłby zranić innych przesuwając ich ze swoją prędkością. Natomiast jeśli chodzi o Cyborga, to według twórcy, to, co zobaczymy, to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej tego, co potrafi bohater. Wyjawił tylko, że w ostatniej scenie, to Cyborg pilotuje samolot, nie Alfred.

W filmie tytułowa drużyna największych herosów uniwersum DC musi zmierzyć się z demonicznym Steppenwolfem, który pragnie zgromadzić trzy Mother Boxes, artefakty, które mają pomóc antagoniście w podbiciu Ziemi. W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Jason Momoa, Ray Fisher i Ezra Miller.

Liga Sprawiedliwości SnyderCut - premiera na HBO Max w 2021 roku.