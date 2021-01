Walter Hamada nadal szefem DC Films. Ray Fisher znów atakuje

fot. Warner

Walter Hamada był cały czas szefem DC Films. Według ogłoszenia Warner Bros. pozostanie nim do 2023 roku, bo właśnie przedłużył on swój kontrakt. Będzie on nadzorować realizację wszystkich seriali tworzonych dla HBO Max i filmów opartych na komiksach DC.

Toby Emmerich z Warner Bros. wychwala Hamadę, który według niego będzie w stanie świetnie wprowadzić nowe historie na ekrany, bo sam jest pasjonatem komiksów DC.

Głośno było o konflikcie Raya Fishera z Warner Bros, który otwarcie personalnie zaczął też atakować Waltera Hamadę. Nawet niedawno ogłosił, że nie ma zamiaru współpracować ze studiem, gdy Hamada będzie związany z projektami. Aktor szybko zareagował na nowe doniesienia, sugerując, że mają one związek z całym konfliktem i jego działaniami.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1346659732996698112

W planach DC Films są takie filmy jak Legion samobójców: The Suicide Squad, Batman, Aquaman 2, The Flash, Black Adam, Shazam! 2, Batgirl, Static Shock i Wonder Woman 3.