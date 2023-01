Ms. Marvel - Disney+ zmieniło 2 sceny. Chodzi o oś czasu MCU i Spider-Man: No Way Home

fot. Marvel

Disney+ zmieniło dwie sceny z Ms. Marvel, by lepiej pasowały do osi czasu MCU. Oba przerobione ujęcia dotyczą Statuy Wolności i mają związek z filmem Spider-Man: No Way Home. To standardowa praktyka Marvel Studios, które czasem wprowadza drobne zmiany w serialach już po wyemitowaniu finałowego odcinka. To samo spotkało między innymi hit WandaVision.

Przypominamy, że produkcja Ms. Marvel zadebiutowała na Disney+ w 2022 roku. Ostatni odcinek miał premierę 13 lipca.

Ms. Marvel - Disney+ zmieniło 2 sceny

Zmienione sceny z serialu Ms. Marvel dotyczą Statuy Wolności. Jedno ujęcie pochodzi z napisów końcowych, a drugie z początku ostatniego odcinka 1. sezonu. Oryginalnie obie sceny przedstawiały posąg tak, jak wygląda w prawdziwym życiu, czyli w zielonym kolorze.

Statua Wolności w filmie Spider-Man: No Way Home miała jednak miedziany odcień. A jak wiemy z oficjalnej osi czasu MCU, chronologicznie akcja 1. sezonu Ms. Marvel rozgrywa się po Doktorze Strange w Multiwersum Obłędu i Pajączku. Stąd decyzja Disney+ o zmianie scen tak, by posąg miał miedziany odcień.

Możecie zobaczyć zmienione ujęcia poniżej. Jako pierwsza podzieliła się nimi MsMarvelUK na Twitterze, za to te, które znajdziecie tutaj, pochodzą z The Direct.

Statua Wolności

Finał Ms. Marvel - pytania i odpowiedzi

1. Czy wiadomo, co mutacja Kamali Khan znaczy dla MCU? Nie. Mutacja była rozwiązaniem na to, dlaczego jeśli moce są dziedziczone, każdy członek rodziny Kamali ich nie ma. Jednak Bisha K. Ali nie jest w stanie odpowiedzieć na to, jak wpisuje się to w większy obraz MCU, ponieważ nie zna planów Kevina Feige'a.