Czarna Pantera - Killmonger mógł wyglądać inaczej. Kostium jak z komiksów [SZKIC]

Czarna Pantera, pierwsza i jak do tej pory jedyna odsłona Kinowego Uniwersum Marvela, która uzyskała nominację do Oscara w kategorii Najlepszy film, to ekranowa opowieść, która stoi dobrze rozpisanymi postaciami i siatką zależności pomiędzy nimi - ta ostatnia była wyraźnie inspirowana motywami pochodzącymi z dzieł Williama Szekspira. Na takim podejściu prawdopodobnie najbardziej skorzystał złoczyńca, Erik Killmonger, portretowany przez Michaela B. Jordana. Jak się teraz okazuje, postać ta mogła prezentować się zupełnie inaczej.

Pracujący dla Marvel Studios grafik Rodney Fuentebella zamieścił w sieci pochodzący z wczesnego etapu prac nad produkcją szkic koncepcyjny pokazujący antagonistę. Zarówno sam kostium, jak i maska, wyglądają tak, jakby największą inspiracją w ich tworzeniu był materiał źródłowy w postaci komiksów Domu Pomysłów. Artysta przyznaje też, że ten strój miał przywoływać na myśl mistyczny aspekt Wakandy. Spójrzcie sami: