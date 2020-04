Eternals - złoczyńca filmu MCU jest już znany? Jego obecność sugeruje figurka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Data premiery filmu The Eternals nie została na razie zmieniona - nie jest jednak wykluczone, że ta odsłona MCU zadebiutuje w kinach później, dopiero po wypuszczeniu produkcji Czarna wdowa. Choć kampania marketingowa obrazu o Przedwiecznych także uległa zatrzymaniu, do sieci trafiła teraz intrygująca lista figurek promocyjnych. Zestawienie to wyjawia obecność dwóch niespodziewanych postaci, jak również mocno sugeruje nam, kim będzie główny złoczyńca opowieści.

Według krążącej w sieci listy bohaterami figurek są ci z Eternals, których pojawienie się zostało wyjawione już wcześniej; są to Ikaris, Sersi, Thena, Kingo, Sprite, Druig, Makkari, Phastos i Ajak. W zestawie przedmiotów znaleźli się jednak także Arishem i Kro.

Pierwszy z nich, Arishem Sędzia, to druga najważniejsza osoba w hierarchii odpowiadających za stworzenie wszechświata Celestian, potężnej kosmicznej rasy, do której należał m.in. ojciec Star-Lorda, Ego. W komiksach postać ta odpowiadała za ocenianie cywilizacji pod kątem zezwolenia na ich dalsze trwanie - Arishem decydował więc także, które planety czeka zagłada.

Z kolei Kro to najprawdopodobniej główny złoczyńca ekranowej historii. Jest on przywódcą rasy Dewiantów, z którymi Przedwieczni toczą walkę od zarania dziejów. W odróżnieniu od innych przedstawicieli swojej rasy Kro żyje od tysięcy lat (w niektórych historiach przypisuje mu się nieśmiertelność); swego czasu wdał się on również w romans z Theną, którą sportretuje Angelina Jolie. Antagonista potrafi zmieniać swój kształt (co ciekawe, nie potrafi jednak przy tym ukrywać swojej masy początkowej, dlatego najczęściej zmienia jedynie swoją twarz), a także posiada nadludzką siłę, szybkość i wytrzymałość.

Eternals mają zadebiutować w polskich kinach 6 listopada.