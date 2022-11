Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - kapitalny wynik w box office. Padły rekordy

Fot. Materiały prasowe

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zadebiutowała w Ameryce Północnej z kapitalnym wynikiem 180 mln dolarów. Tym samym jest to rekord najlepszego otwarcia w historii listopada. Poprzednim rekordzistą był film Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia z 2013 roku z wynikiem 158 mln dolarów. Wyczyn Czarnej Pantery 2 to też drugie najlepsze otwarcie 2022 roku po wyniku Doktora Strange'a 2. Jest to też trzecie najlepsze otwarcie czasów pandemii po takich tytułach jak Spider-Man: Bez drogi do domu (260,1 mln dolarów) oraz Doktor Strange w multiwersum obłędu (187,4 mln dolarów). Na Black Panther 2 sprzedano 12,7 mln biletów, co jest drugim najlepszym wynikiem roku po Doktorze Strange'u 2, który zaliczył 13,7 mln sprzedanych biletów.

Jest to też wynik o 22 mln dolarów mniejszy niż Czarnej Pantery. Dziennikarze deadline zwracają uwagę, że długi czas trwania i brak Chadwicka Bosemana to czynniki mające na to wpływ. Z uwagi na bardzo pozytywne opinie widzów szacuje się, że może jednak osiągnąć on świetne wyniki. Nie ma on też żadnej konkurencji aż do 16 grudnia, gdy na ekrany wejdzie Avatar 2. Według firmy PostTrak, która zbiera opinie od razu po seansie, 93% widzów ocenia maksymalnie (przy pierwszej części było to 95% osób), a 85% z całą pewnością będzie film polecać (pierwsza część miała 88%).

W kwestii demograficznej, aż 43% widzów to Afroamerykanie. Natoimast 22% to Latynosi, których miał przyciągnąć wątek Namora. Dla porównania pierwsze część miała odpowiednio 40% i 18%. Co ciekawe 56% widzów w Ameryce Północnej kupiło bilet w dniu premiery lub dzień przed seansem w weekend. 44% skorzystało z przedsprzedaży.

Czarna Pantera 2 - box office świat

Na świecie film radzi sobie wyśmienicie, osiągając wynik w wysokości 150 mln dolarów. Sumując, na koncie mamy globalne otwarcie na poziomie 330 mln dolarów. Pod kątem globalnym jest to trzeci najlepszy start dla Hollywoodzkiego filmu w czasach pandemii i zarazem drugie najlepsze otwarcie 2022 roku. Natomiast wynik 150 mln dolarów to piąty najlepszy wynik dla hollywoodzkiego filmu w czasach trwającej pandemii. W przypadku MCU to 12. najlepsze otwarcie w historii.

Pomimo silnej konkurencji Black Adam notuje niski spadek frekwencji o 45% i ma tym razem 10 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku zebrał 152,5 mln dolarów. Na świecie zbiera 9,7 mln dolarów. (razem 2021,1 mln dolarów). Sumując na koncie 352,2 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Podium zamyka Bilet do raju z wynikiem 6,3 mln dolarów. Do tej pory osiągnął on 56,7 mln dolarów. Na świecie ma 93,5 mln dolarów. Sumując na koncie 150 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów.