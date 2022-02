Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - zdjęcie z planu sugeruje pojawienie się legendarnego władcy Atlantydy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Legendarny władca Atlantydy i jeden z pierwszych superbohaterów w historii Marvela, jest jedną z najbardziej pożądanych przez fanów MCU postaci. Już od jakiegoś czasu spekuluje się, że Namor Sub-Mariner miałby pojawić się w 4. fazie Kinowego Uniwersum Marvela, a najlepszym do tego miejscem wydaje się film Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu w moim sercu. W nim według fanów mogłoby dojść do starcia dwóch królestw: tytułowej Wakandy i oczywiście Atlantydy.

Taki obrót spraw sugerowało wcześniej wiele źródeł - The Illuminerdi podało, że w Namora wcieli się Tenoch Huerta. Nie są to doniesienia Deadline i The Hollywood Reporter, dlatego wszyscy traktują to z dystansem, a szczegóły dotyczące fabuły widowiska dalej trzymane są w tajemnicy. Teraz jednak do sieci trafiło zdjęcie z planu, które zrobiono w Atlancie. Kilka źródeł podaje, że w kręconej scenie udział brał Namor oraz jego wojownicy z Atlantydy. Trudno te szczegóły dostrzec na zdjęciu, a za jedyne potwierdzenie posłużyć musi zbiornik z wodą. Należy zatem traktować wszystkie te informacje z dystansem, ale być może niedługo do sieci trafi więcej zdjęć z planu.

https://twitter.com/bpanthernews/status/1492198865017135107

Przypomnijmy, że za kamerą powróci Ryan Coogler, który odpowiedzialny będzie także za scenariusz. W wyniku niespodziewanej śmierci Chadwicka Bosemana, tytułowej gwiazdy widowiska, scenariusz wymagał przepisania. Być może jednak od początku planowano, że dojdzie w filmie do starcia dwóch królestw.

Premiera filmu 11 listopada 2022.