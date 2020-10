Czarna Wdowa - czy w filmie MCU pojawi się jakiś Avenger?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Nowa plotka o filmie Czarna wdowa pochodzi od Amita Chaudhariego, który wcześniej publikował sprawdzające się informacje.

Według jego informacji w filmie Czarna Wdowa na pewno pojawi się Hawkeye. Nie powinno to być zaskoczeniem z uwagi na powiązanie postaci z Natashą, ale wciąż nie zostało to oficjalnie ogłoszone. Jest pewien, że postać się pojawi, ale nie jest na ten moment w stanie potwierdzić, czy będzie to jakaś scena retrospekcji ze starych filmów, nowa scena czy scena po napisach.

Wielu fanów spekulowało, że Marvel Studios pokusi się pokazać ich wspólną misję w Budapeszcie, do której nie raz nawiązywali.

Czarna Wdowa - premiera w maju 2021 roku.

https://twitter.com/5150Aamrit/status/1313534315817365504