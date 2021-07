Czarna Wdowa - jak radzi sobie film Marvel Studios na Disney+ po drugim weekendzie?

Disney

W ubiegły weekend Czarna wdowa zakupiona została przez 1,1 mln amerykańskich gospodarstw domowych. Disney+ na ten moment nie ogłosił aktualizacji danych sprzed premierowego weekendu, kiedy to poinformowano o zarobku 60 mln dolarów na całym świecie z samego Disney+. Nie wiadomo jednak, czy całość tej kwoty trafia do kieszeni Disneya, ponieważ okazuje się, że w ramach usługi Premier Access studio musi przekazywać 15% zysków dostawcom takim jak Amazon Firestick lub Apple TV. Co więcej, Czarna Wdowa zanotowała największy spadek oglądalności w kinach ze wszystkich filmów MCU. Podczas drugiego weekendu udało się zebrać jedynie 26,5 mln dolarów. Produkcja traci zatem 67% widowni z pierwszego weekendu, na co wpływ mają według ekspertów pirackie wersje filmu, do których stał się łatwiejszy dostęp oraz brak drugich seansów ze względu na dostępność produkcji w ofercie serwisu. Łącznie film zarobił nieco ponad 132 mln dolarów za wpływy z biletów na całym świecie.

Mamy też dane dotyczące finałowego odcinka serialu Loki. W pierwsze pięć dni od premiery został obejrzany w 1,9 mln amerykańskich gospodarstw domowych, co jest najlepszym wynikiem serialu platformy Disney+ od początku istnienia tego serwisu. Dla porównania Falcon i Zimowy żołnierz może pochwalić się 1,7 mln, zaś WandaVision 1,4 mln.

Marvel

Na Twitterze odbyło się internetowe Q&A z szefem MCU, Kevinem Feige. Odpowiadał na zadawane pytania przez fanów. Jedno z nich dotyczyło powrotu Red Guardiana. Feige odparł, że nie może doczekać się powrotu tej postaci do MCU i chętnie zobaczyłby jego starcie z Samem Wilsonem w roli Kapitana Ameryki.

Feige wspomniał też o scenie posiłku w filmie Czarna Wdowa, gdy bohaterowie po latach zbierają się przy stole. Szef Marvel Studios zauważył, że układ postaci jest taki sam, jak w otwierającej sekwencji w Ohio sprzed lat. Zobaczcie:

