Czarna Wdowa - premiera w Disney+ sprzyjała piractwu? Tak wynika z badań

fot. Marvel Studios

Na trwającym obecnie CinemaCon odbył się panel pod tytułem Globally Speaking: A Look at the International Market dotyczący między innymi piractwa. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor generalny Cineworld Group Mooky Greidinger, prezes Universal Pictures International Veronika Kwan Vandenberg, dyrektor generalny Cinépolis Alejandro Ramírez Magaña oraz prezes Paramount Pictures International Theatrical Distribution Mark Viane. W czasie panelu poruszono temat filmu Czarna wdowa, który miał premierę tego samego dnia w kinach i na Disney+.

Powołując się na sondaż medialny lokalnego dziennikarza filmowego, Magaña powiedział, że spośród ponad 25 tysięcy respondentów, blisko jedna trzecia oglądała Czarną Wdowę na pirackiej stronie, 13 procent na Disney+ i 28 procent w kinach.

fot. Marvel Studios

Magaña wspomniał, że podczas gdy poprzednie formy kinowego piractwa polegały na wykonywaniu pojedynczych kopii na różnych rynkach w różnych językach za pomocą kamer, obecnie jest to znacznie prostszy proces, ponieważ premiera tego samego dnia w kinach i na platformie pozwala łatwiej stworzyć kopię filmu w bardzo dobrej jakości we wszystkich językach. Wobec tego piractwo staje się największym problemem hybrydowych wydań produkcji.