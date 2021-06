Czarna Wdowa - są recenzje filmu otwierającego 4. fazę MCU. Warto było czekać?

Marvel

Już niedługo wszyscy fani Marvel Studios wreszcie będą mogli zasiąść w kinie i na dużym ekranie obcować z MCU. Ostatni raz była taka możliwość przy okazji filmu Spider-Man: Daleko od domu w lipcu 2019 roku. Czarna wdowa zatem stała się filmem bardzo oczekiwanym i wytęsknionym, bo fani łakną kolejnych emocji z tym uniwersum w kinach.

Odbyły się pokazy prasowe filmu, zatem mamy wysyp recenzji nowego widowiska MCU. Na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes Czarna Wdowa może pochwalić się 85% pozytywnych recenzji (86 pozytywnych i 15 negatywnych), co przekłada się na średnią ocen na poziomie 7.20/10. Widzimy zatem, że nie wszystkim produkcja MCU przypadła do gustu, ale to wciąż bardzo solidna historia ze wszystkim tym, za co fani pokochali to uniwersum.

W większości pozytywnych recenzji krytycy zwracają uwagę na świetną akcję, humor i relacje wewnątrz drużyny bohaterów. Szczególnie chwalona jest chemia między Natashą i Yeleną. Film jest też udaną zapowiedzią tego, co dopiero nadejdzie w MCU. Wiele zależy jednak od podejścia do prequela, który mimo wszystko opowiada historię bohaterki, której po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry już z nami nie będzie. Inni krytycy są za to zgodni, że reżyserka Cate Shortland wykonała znakomitą pracę i wycisnęła ile się da z filmu, który opowiada wcześniejszą historię, ale jednocześnie jest godnym pożegnaniem dla bohaterki.

W negatywnych recenzjach zwraca się uwagę na schematyczność i przewidywalność w wielu momentach, ale wysokie tempo i stawka filmu pozwalają przymknąć na to oko. I na tym poziomie mamy niezdecydowanie recenzentów - jedni uważają, że jest to kapitalny thriller szpiegowski z niesamowitą choreografią starć, ale mamy też krytyków twierdzących, że Czarna Wdowa nie urasta do pięt filmom z tego gatunku, którymi się inspiruje. W poszczególnych recenzjach autorzy zwracają uwagę na kilka świeżych pomysłów, jednak w tym układzie więcej jest sprawdzonych elementów z poprzednich produkcji. Tutaj najczęściej pojawia się porównanie z Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Zwraca się też uwagę na fakt, że Czarna Wdowa zasłużyła na ten film, ale jest on jednak trochę spóźniony. Ostatecznie jest to udany powrót MCU do kin i większość fanów powinna być zadowolona z seansu. Recenzję możecie przeczytać także na naszym portalu.

W głównej roli powróci Scarlett Johansson. W obsadzie są także Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, Ray Winstone, William Hurt oraz O-T Fagbenle.

Czarna wdowa - premiera w Polsce już 9 lipca w kinach.