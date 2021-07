Czarna Wdowa, Scarlet Witch i inni. Ta makijażystka potrafi zmienić się w każdego

tiktok.com/@gillianisme

Czy chcieliście się kiedyś zmienić w filmową postać? Ta uzdolniona makijażystka to potrafi! Internautka znana na TikToku jako gillianisme za pomocą maskary, cieni do powiek i artystycznych umiejętności jest w stanie sprawić, by jej twarz do złudzenia przypominała postaci znane z pierwszych stron gazet, filmów czy estrady. Makijażystka na swojej stronie prezentuje swoje metamorfozy w gwiazdy kina klasycznego, muzyki oraz filmowych bohaterów.

W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia obrazujące przemianę makijażystki m.in. w Scarlett Johansson, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Edwarda Nożycorękiego, Malenę czy Audrey Hepburn. Jak oceniacie efekty jej pracy?

Kate Blanchett