Czarna Wdowa - gracze NBA jako pierwsi zobaczą film MCU? Zaskakujące informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Czarna wdowa miała otworzyć 4. fazę Kinowego Uniwersum Marvela już w maju, ale ze względu na pandemię koronawirusa, premiera musiała zostać przesunięta. Nowy termin przypada na 6 listopada 2020 roku, ale okazuje się, że być może film wcześniej zostanie zobaczony przez... gwiazdy NBA.

Słynna liga koszykarska NBA w Stanach Zjednoczonych, szykuje się do wznowienia rozgrywek. Disney zawarł współpracę z NBA, na mocy której sezon zostanie rozegrany w całości w Orlando, sami zaś zawodnicy oraz ich rodziny ulokowane zostaną w Walt Disney World. Sezon wznowiony zostanie prawdopodobnie 31 lipca. Przez ten czas, zawodnicy oraz ich rodziny, będą mogli korzystać z szeregu atrakcji, które zaoferuje Disney. Wśród nich ma być m.in. seans filmu... Czarna wdowa.

Informacja nie została jeszcze potwierdzona jeśli chodzi o seans filmu, ale doniesienia te pochodzą od źródeł związanych z Disneyem. Pomysł jest zaskakujący, ponieważ trudno przypuszczać, że wcześniejszy seans filmu dla tak dużej grupy osób, nie spotka się z wyciekami spoilerowych informacji do sieci. Być może Marvel Studios nie wiąże już dużych nadziei na sukces frekwencyjny tego filmu i opracowali nowy sposób promocji produkcji w dobie pandemii i przesunięć dat premier. Jak ostatecznie się stanie, powinniśmy dowiedzieć się niedługo.

Per Walt Disney World Sources: Disney will make movies available for players and their families (once they join). This is likely to include movies that have not been released to the general public, including Marvel's Black Widow.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) June 16, 2020